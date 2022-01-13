Архангельск, 13 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В школах Архангельска завершились поиски взрывных устройств, угроза оказалась ложной, сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

С 14 января школы Архангельска продолжат образовательный процесс в привычном, очном, формате.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 13 января из-за сообщения о минировании школ образовательные учреждения были переведены на дистанционный режим работы.