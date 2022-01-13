Генуя, Италия, 13 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, «Дженоа» в ближайшее время расторгнет контракт с главным тренером основной команды Андреем Шевченко. В случае отставки украинский специалист получит от руководства клуба 20 миллионов евро.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» потерпел шесть поражений в десяти встречах. Одна единственная победа была одержана 14 декабря 2021 года в матче Кубка Италии с «Салернитаной» (1:0).

На данный момент «Дженоа» с двенадцатью очками после 21-го тура занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22.

Ранее сообщается, что генуэзский клуб рассматривает кандидатуру бывшего наставника «Ромы» Руди Гарсии.