Нарьян-Мар, , 18:32 — REGNUM В НАО уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за две недели сократился с 70 до 67%. Это связно в том числе с тем, что жители региона не спешат проходить повторную вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Вакцинация Samadm.ru

«Уровень коллективного иммунитета в НАО составляет 67 процентов вместо 70 процентов, которые мы фиксировали в конце декабря 2021 года. Снижение обусловлено тем, что часть людей сделали прививку более года назад, поэтому они не входят в расчётный показатель по уровню коллективного иммунитета. Чтобы нарастить уровень защитной прослойки среди населения, гражданам, вакцинированным более года назад, необходимо пройти повторную иммунизацию. В настоящее время ей подлежит порядка 10 тысяч жителей региона», — заявила руководитель окружного департамента здравоохранения Елена Левина.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО не исключили, что «Омикрон» уже проник в округ.