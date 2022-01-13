Вильнюс, 13 января 2022, 18:30 — REGNUM На Украине надо организовать военную миссию Евросоюза, которая станет мощным знаком поддержки, заявил 13 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече глав военных ведомств ЕС.
«Военная совещательная и учебная миссия ЕС была бы мощным знаком поддержки ЕС Украины и шансом ясно показать, что ЕС может надежно действовать в сфере безопасности», — цитирует слова Анушаускаса официальный сайт министерства обороны Литвы.
По утверждению ведомства, вопрос учреждения военной миссии ЕС на Украине будет обсуждён на следующей встрече министров обороны Евросоюза, которая состоится в марте 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты третий месяц подряд заявляют о подготовке России к «нападению на Украину». При этом страны Прибалтики постоянно выражают солидарность с Киевом, называя себя «следующими жертвами».
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