Вильнюс, 13 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. На Украине надо организовать военную миссию Евросоюза, которая станет мощным знаком поддержки, заявил 13 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече глав военных ведомств ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Военная совещательная и учебная миссия ЕС была бы мощным знаком поддержки ЕС Украины и шансом ясно показать, что ЕС может надежно действовать в сфере безопасности», — цитирует слова Анушаускаса официальный сайт министерства обороны Литвы.

По утверждению ведомства, вопрос учреждения военной миссии ЕС на Украине будет обсуждён на следующей встрече министров обороны Евросоюза, которая состоится в марте 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты третий месяц подряд заявляют о подготовке России к «нападению на Украину». При этом страны Прибалтики постоянно выражают солидарность с Киевом, называя себя «следующими жертвами».