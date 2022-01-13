13 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заверение американского госсекретаря в том, что судьбу Украины Америка будет обсуждать в присутствии представителей этой страны.

Елизавета Коробова, , 19:45 — REGNUM Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что предметные дискуссии по поводу Украины не будут проходить без участия её представителей, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 13 января в социальной сети Facebook.

Железный купол Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Блинкен всегда комом», — шутит Галина О.

Многие пользователи пришли к выводу, что планы Блинкена на то, что кто-то будет вести диалог с обезумевшей украинской властью, потерпят неминуемый крах, ведь Украина уже не раз доказала свою политическую несостоятельность.

«Бред сивой кобылы. Кто с Украиной будет говорить? Да никто!» — уверена Ирина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что США и так полностью контролируют Украину и её элиту, а значит, нет никакой реальной необходимости в том, что привлекать к подобным обсуждениям украинских политиков.

«А для чего Украину сюда привлекать? Всё равно на Украине сейчас решает Америка. С ней у России диалог выстроен. С США мы и будем разговаривать, и решать все вопросы», — указывает Ольга С.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 31 октября 2019 President.gov.ua

«Ну, поставьте лучше фото Зеленского на стол. Всё равно от этого персонажа толку никакого, он ничего не решает. Украина — объект, а не субъект политики. Если на рынке покупать корову, то следует ли спрашивать мнение этой самой коровы?» — задаётся вопросом Вера Г.

Часть людей полагает, что подобным образом американская сторона просто хочет превратить серьёзные обсуждения с Россией гарантий безопасности в банальный цирк, где клоуном должна выступить Украина.

«Значит, этого обсуждения вообще не будет», — считает Ольга Л.

«Начали юлить, новые условия придумывать. Америка сливается с разговора о «красных линиях». Сейчас поставит перед собой Украину, которая будет ныть на весь мир, что Россия к чему-то её принуждает», — предполагает Татьяна Я.

Ряд пользователей указывает на то, что эту ситуацию можно будет обернуть в пользу России, принудив Киев более тщательно соблюдать требования, которые предписывают Украине заключённые в её присутствии договорённости.

«Да пускай украинцы посидят с большими дядями, потом зато не смогут отмазаться от исполнения того, что там им укажут делать», — предлагает Артём Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что американская сторона сама не очень часто исполняет взятые на себя обязательства, поэтому Киеву не стоит ждать, что США действительно позовут украинскую делегацию на обсуждения будущего Украины.

«Ой, пускай Блинкен ещё почаще заверяет. После каждого кидка вера Украины только обостряется. Схема «морковка — ослик» — работает в отношении Украины безотказно», — поделился своим мнением Vasilii M.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Кому Блинкен чешет? Полтора часа говорили про Украину без её присутствия и не поперхнулись. Так и дальше будут обсуждать без участия украинской власти, потому что мнение этой власти никого не интересует. На этих разговорах Украину делят по кусочкам. Это карта для геополитической игры. Поэтому никогда при серьёзном обсуждении судьбы Украины не будет представителей самой Украины», — уверена Наталья Г.

Напомним, 12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о том, что предметные дискуссии по поводу Украины не будут проходить без участия её представителей. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что придерживается дипломатии и считает её единственным ответственным путём для продвижения вперёд.