13 января 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Гапоненко, , 19:42 — REGNUM 22 декабря 2021 года прошло заседание группы экспертов при Совете Безопасности ООН. Оно было посвящено теме «Положение национальных меньшинств и проблемы глорификации нацизма в Прибалтике и на Украине».

«Смерть фашизму». Плакат СССР

В СБ ООН входят пять постоянных членов (РФ, США, Китай, Франция и Великобритания) и десять членов, избираемых на два года. СБ является высшим органом власти в мире в рамках своей компетенции, в частности, он следит за недопущением возрождения «Нового порядка». Этот прядок пытались установить в свое время в мире нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония (страны Оси). Теперь вводимые этими странами порядки называются общим термином расизм, и в его состав включают этническую дискриминацию, преследование и уничтожение этнических меньшинств.

Мероприятие, о котором идет речь, было организовано представительством РФ в ООН, которое пригласило десять экспертов с мест, чтобы они рассказали присутствовавшим о фактическом положении дел в рассматриваемых странах. Всего на мероприятии присутствовало более 90 человек, включая всех глав делегаций, входящих в состав СБ. Материалы, обнародованные экспертами, будут доведены до всех стран — членов ООН.

Сами выступления можно посмотреть здесь и здесь. Поэтому только поделюсь общими впечатлениями от увиденного и услышанного.

Все эксперты сошлись во мнении, что в Латвии, в Литве, в Эстонии и на Украине в обществе реализуется следующая политика: распространяется массовое безгражданство, основанное на этнической принадлежности; из общественного оборота насильно выводится русский язык; русским детям запрещают учиться на родном языке; закрывают СМИ на русском языке и не допускают ретрансляции российских программ; сносят памятники русской материальной культуры; запрещают русскую символику.

Эстонские националисты на ежегодном марше по Старому городу Таллинна. 2018 DJ Sturm

Все это составные части политики расовой дискриминации, которую в свое время насаждали страны Оси.

Далее членам делегаций ООН было представлено развернутое сообщение о том, что расовая дискриминация в странах Прибалтики в последний год переросла в институциональное преследование активистов, которые защищают права меньшинств на сохранение своей этнической идентичности. Прозвучали фамилии А. Палецкиса, А. Грейчуса, С. Середенко, Ю. Алексеева, А. Гапоненко, которые были осуждены судами стран проживания за то, что выступали с критикой ассимиляционной политики властей, противодействовали распространению нацистских идей и практик.

В частности, латвийский суд высшей инстанции принял решение наказать А. Гапоненко за то, что он критиковал шествие Латышского легиона войск Ваффен СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта в Риге. Тем самым был создан прецедент уголовного наказания за антифашистские высказывания. На основании этого прецедента главы делегаций стран членов ООН, проголосовавшие 16 декабря этого года за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма в мире, могут быть брошены латвийским судом в Рижскую центральную тюрьму минимум на год, а может быть, и на пять лет. Решения международного военного трибунала в Нюрнберге на территории Латвийской Республики больше не действуют.

Докладчиками было подчеркнуто, что героизация нацизма давно переросла в рассматриваемых странах в построение общества, которое в свое время построили страны Оси.

В Донбассе, по указанию киевских властей, уже семь лет происходит массовое физическое уничтожение русского населения. При этом официальный Киев открыто принял на вооружение нацистскую идеологию. Он героизирует нацистских преступников, финансирует из бюджета нацистские организации вроде полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые во многих странах мира причислены к международным террористическим организациям.

Представители коллективного Запада ритуально заверили участников мероприятия в том, что они выступают за соблюдение прав этнических меньшинств и осуждают расизм и нацизм как его проявление. Однако вникать в проблемы построения в рассматриваемых странах обществ, основанных на делении людей на высшие и низшие расы, они не стали.

Глава делегации США не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли его страна преследование антифашистов в Прибалтике и отказ Риги соблюдать решения Нюрнбергского трибунала. Руководитель делегации Эстонии, которая является временным членом СБ, не ответила на вопрос о судьбе Сергея Середенко, томящегося уже девять месяцев в Таллинской тюрьме. А ему вменяется написание антифашистских книг и выступления на сессиях ОБСЕ и в Европейском парламенте по вопросам преследования этнических меньшинств. Оба члена СБ обошлись дежурными фразами о том, что Москва посадила в тюрьму А. Навального, а российские войска угрожают Украине.

Алексей Навальный в зале суда Mos-gorsud.ru

Эксперты дали целый ряд рекомендаций о том, как обеспечить мир, демократию и равенство всех этносов на берегах Балтийского и Черного морей.

Представляется, что наиболее действенным из рекомендаций является предложение задействовать ст. 107 Устава ООН. Она звучит следующим образом: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

В переводе с юридического на простой человеческий язык это означает, что те государства, которые в настоящее время отрицают итоги Второй мировой войны и занимают позицию стран Оси (путь их фактически уже и не существует), могут быть подвергнуты силовому «вразумлению» странами, которые выиграли эту войну. То есть, отрицаешь приговор Нюрнбергского трибунала, считаешь, что твоя государственность происходит от коллаборационистских властей — будь готов к тому, что освобождавшие твою территорию от немецких нацистов или итальянских фашистов нации могут заставить повторить плохо выученный послевоенный урок.