Вашингтон, 13 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В США в возрасте 78 лет умерла певица Вероника Беннетт, также известная как основательница коллектива The Ronettes. Информацией об этом поделились члены семьи исполнительницы на ее официальном сайте 12 января.

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Причиной смерти женщины стал рак. Известно, что последние дни жизни она провела в кругу близких.

Напомним, что на протяжении всей карьеры Вероника Беннетт выступала под псевдонимом Ронни Спектор. Журнал The Rolling Stone включил певицу в список «Ста величайших исполнителей всех времен», где она заняла 69-ю позицию.