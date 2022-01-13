Турин, Италия, , 18:26 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Паулу Дибала отказывается продлить контракт с туринским клубом из-за того, что руководство не готово улучшить условия соглашения. Об этом 13 января сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент соглашение Дибалы со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Паулу Дибала записал на свой счет девять голов и четыре результативные передачи в двадцати матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В прошлом сезоне аргентинец набрал 7 (4+3) очков по системе гол+пас в двадцати матчах чемпионата Италии.