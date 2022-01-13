Москва, 13 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) стал инвестором криптовалюты Toncoin, вложив в развитие проекта 10 млн рублей. Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Instagram 13 января.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

Музыкант сообщил, что приобрел 42 тысячи Toncoin за $139 тыс. или же 10 млн рублей. Известно, что разработкой этой криптовалюты занимается мессенджер Telegram, принадлежащий российскому программисту Павлу Дурову.

Напомним, что 24 ноября 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков. 10 декабря 2021 года рэпер опубликовал видеоклип под названием «Домой», снятый на территории ОАЭ.