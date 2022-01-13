Ливерпуль, Великобритания, 13 января 2022, 18:23 — REGNUM 13 января «Эвертон» на своем официальном сайте объявил, что 28-летний французский фланговый атакующий защитник Люка Динь перешел в «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема заплатил «ирискам» 30 миллионов евро за трансфер футболиста.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес
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Ранее Люка Динь выступал за «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Рому» и каталонскую «Барселону». На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Люка Динь принял участие в тринадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

До открытия зимнего трансферного окна «Эвертон» объявил о переходе из киевского «Динамо» защитника сборной Украины Виталия Миколенко, выступающего на позиции Диня.