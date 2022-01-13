Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Американские рэп-музыканты Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Future (Нейведиус Деман Уилберн) и Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) выпустили видеоклип на недавнюю композицию pushin P. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Gunna вечером 12 января.

Рэп Antonio Rull

Основными локациями для видео стали дизайнерский бутик и ночной клуб. Также артисты продемонстрировали свой набор драгоценностей, включая дорогостоящие часы и ювелирные украшения.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялся выход нового студийного альбома Gunna под названием DS4EVER. Песня pushin P стала одной из самых прослушиваемых работ на пластинке.

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