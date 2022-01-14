14 января 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 09:45 — REGNUM Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» открывается 15 января в Центральном Выставочном Зале «Манеж». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Байопик — это фильм-биография героя. Экспозиция в Манеже — не просто выставка личных вещей Цоя, а огромный мультимедийный проект.

«Сценография, аудио‑ и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, и, приглашая зрителей, говорим: «Будет как в «Кино»!» — рассказал Александр Цой, креативный продюсер проекта.

Аудиогид по выставке. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детские фотографии Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Автопортерт Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Аудиогид по выставке. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка занимает 11 залов общей площадью три тысячи квадратных метров. Авторы проекта постарались воссоздать весь жизненный путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция выставки организована по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство.

Концертная гитара Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Магнитофон, на который Виктор Цой в 1982 году записал свои песни. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Черная электрогитара Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Эскиз обложки к альбому «Это не любовь». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Камчатка. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На выставке представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: его гитары, черновики, личные письма, фотографии, аудио‑ и видеозаписи.

Оригинальные слайды с фотографиями из поездки Виктора Цоя в город желтой воды. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сценические костюмы Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Шуба, купленная Виктором Цоем на свой первый гонорар. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Одно из писем фанатов Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Творчество Цоя передано глазами других людей. Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Виктора, который издал его пластинку во Франции в 1989 году.

Картины Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Автопортрет Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Картина «Охота» Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Картины Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный заграничным поездкам Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный заграничным поездкам Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Загранпаспорта Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Архивами поделилась и Джоанна Стингрей, которая внесла значительный вклад в популяризацию советской и постсоветской рок-культуры на Западе.

Джоанна Стингрей. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кино планетарий. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кино планетарий. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный фильму «Игла». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный фильму «Игла». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рашид Нугманов подготовил целый зал, посвященный фильму «Цитадель смерти», сценарий которого был специально написан для Виктора Цоя, но из-за гибели музыканта картину так и не сняли.

Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Посетители выставки смогут увидеть по-настоящему редкие предметы, например, банку супа CAMPBELL’s, которую подписал для Виктора Цоя художник Энди Уорхол.

Банка супа с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Награда Муз-ТВ, врученная Виктору Цою посмертно. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кассета, которая играла в автомобиле Виктора Цоя во время его гибели. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вход на выставку будет производиться по QR-коду. Посещение проходит по сеансам. Цена билета от 600 рублей в зависимости от даты.