Ярослав Чингаев,
14 января 2022, 09:45 — REGNUM Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» открывается 15 января в Центральном Выставочном Зале «Манеж». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта.
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Байопик — это фильм-биография героя. Экспозиция в Манеже — не просто выставка личных вещей Цоя, а огромный мультимедийный проект.
«Сценография, аудио‑ и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, и, приглашая зрителей, говорим: «Будет как в «Кино»!» — рассказал Александр Цой, креативный продюсер проекта.
Аудиогид по выставке. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Детские фотографии Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Автопортерт Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Аудиогид по выставке. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка занимает 11 залов общей площадью три тысячи квадратных метров. Авторы проекта постарались воссоздать весь жизненный путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция выставки организована по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство.
Концертная гитара Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Магнитофон, на который Виктор Цой в 1982 году записал свои песни. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Черная электрогитара Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Эскиз обложки к альбому «Это не любовь». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Камчатка. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На выставке представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: его гитары, черновики, личные письма, фотографии, аудио‑ и видеозаписи.
Оригинальные слайды с фотографиями из поездки Виктора Цоя в город желтой воды. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сценические костюмы Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Шуба, купленная Виктором Цоем на свой первый гонорар. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Одно из писем фанатов Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Творчество Цоя передано глазами других людей. Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Виктора, который издал его пластинку во Франции в 1989 году.
Картины Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Автопортрет Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Картина «Охота» Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Картины Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный заграничным поездкам Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный заграничным поездкам Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Загранпаспорта Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Архивами поделилась и Джоанна Стингрей, которая внесла значительный вклад в популяризацию советской и постсоветской рок-культуры на Западе.
Джоанна Стингрей. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кино планетарий. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кино планетарий. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный фильму «Игла». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный фильму «Игла». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Рашид Нугманов подготовил целый зал, посвященный фильму «Цитадель смерти», сценарий которого был специально написан для Виктора Цоя, но из-за гибели музыканта картину так и не сняли.
Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Зал, посвященный неснятому фильму «Цитатель смерти». Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Посетители выставки смогут увидеть по-настоящему редкие предметы, например, банку супа CAMPBELL’s, которую подписал для Виктора Цоя художник Энди Уорхол.
Банка супа с автографом Энди Уорхола специально для Виктора Цоя. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Награда Муз-ТВ, врученная Виктору Цою посмертно. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кассета, которая играла в автомобиле Виктора Цоя во время его гибели. Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». ЦВЗ «Манеж»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Вход на выставку будет производиться по QR-коду. Посещение проходит по сеансам. Цена билета от 600 рублей в зависимости от даты.