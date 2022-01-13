Вильнюс, , 18:21 — REGNUM Самые малые потери Литвы в связи с отказом от транзита калийных удобрений из Белоруссии составят €1 млрд, сообщает 13 января ELTA.

Саулюс Сквернялис Lrv.lt

Комментируя решение властей Литвы прекратить транзит произведённых «Беларуськалием» удобрений, бывший премьер-министр республики Саулюс Сквернялис назвал основные источники предстоящих убытков: расторжение договора о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт, потеря доходов железной дорогой и портом.

Также он указал на неизбежные увольнения работников, на невыполнение соглашений с третьими странами, куда должны были доставляться удобрения и на будущие претензии и судебные издержки. В общей сложности это приведёт «к ущербу от €1 млрд до нескольких миллиардов».

Он также прокомментировал заявление министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса о том, что транзит белорусских удобрений создаёт угрозу для национальной безопасности страны.

Сквернялис «Не вижу никакой угрозы в том, что через Литву следуют вагоны с удобрениями. Это надуманная угроза».

Как ранее сообщало, Скуодис накануне, 12 января, заявил, что контракт с «Беларуськалием» о транзите удобрений будет действовать только до конца этого месяца.

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