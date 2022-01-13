Москва, 13 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Совместный альбом Bandana российских рэперов Big Baby Tape (Егор Ракитин) и Kizaru (Олег Нечипоренко) стал наиболее прослушиваемым музыкальным проектом во «ВКонтакте». Соответствующий данные появились в социальной сети 13 января.

Скриншот видео в YouTube Big Baby Tape и Kizaru

Общее количество прослушиваний альбома превысило отметку в 97,9 млн, тем самым сместив «Легендарную Пыль» Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) на второе место в рейтинге. Примечательно, что подобного результата исполнители достигли всего лишь за 83 дня.

Напомним, что презентация альбома состоялась 20 ноября 2021 года в Москве. Kizaru принимал участие в мероприятии в качестве голограммы.