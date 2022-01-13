Москва, , 18:16 — REGNUM Российский рэпур Элджей (Алексей Узенюк) опубликовал видеоклип на недавнюю песню Meow, записанную при участии немецкого исполнителя Kontra K (Максимилиан Дин). Премьера работы состоялась на YouTube-канале Элджея 13 января.

Рэпер Элджей Okras

Ролик является нарезкой различных видеофрагментов из жизни исполнителей, дополненный локацией в виде музыкальной студии. Сама же композиция выполнена в актуальном дрилл-звучании.

Напомним, что ранее Элджей уже сотрудничал с иностранными музыкантами. Так, в дискографии рэпера артиста числятся совместные треки с косоварской певицей Эрой Истрефи и нидерландским диджеем Don Diablo (Дон Пепин Шиппер).

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