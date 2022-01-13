Эр-Рияд, , 18:15 — REGNUM Сегодня, 13 января, в Эр-Рияде на «Международном стадионе Короля Фахда» мадридское «Атлетико» в матче ½ финала Суперкубка Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

На матч назначена бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Хуан Лопес.

В финале победитель этой пары встретится с мадридским «Реалом», который вчера в дополнительное время обыграл каталонскую «Барселону» со счетом 3:2. Победный мяч на 98-й минуте забил Федерико Вальверде.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» в ближайших матчах не смогут помочь Антуан Гризманн и Стефан Савич, которые продолжают восстанавливаться от повреждений.