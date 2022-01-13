Хельсинки, , 18:31 — REGNUM Власти Финляндии продлили до конца января 2022 года ограничения на въезд в страну, в том числе гражданам России, из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Финляндии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Финляндии зарегистрировано 14 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Это новый суточный рекорд с момента начала пандемии.

Индекс заболеваемости в стране составляет 1721 случай на 100 тыс. человек за последние две недели, в то время как за предыдущий аналогичный период этот показатель находился на уровне 629. Таким образом в январе число заражений утроилось по сравнению с декабрем.

«Ограничения на въезд не будут изменены до 31 января», — говорится в сообщении правительства Суоми.

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