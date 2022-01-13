Салехард, 13 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. На Ямале региональную социальную доплату к пенсии с 2022 года устанавливают в беззаявительном порядке, автоматически со дня её назначения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

24rus.ru Подсчет пенсии

Данная доплата положена неработающим пенсионерам, инвалидам и детям, потерявшим кормильца, если сумма пенсии или социальных выплат менее 15 505 рублей — прожиточного минимума пенсионера, установленного в ЯНАО.

Отмечается, что на сегодня получателями выплаты являются более девяти тысяч ямальцев.