Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Новый единый оператор по вывозу твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге подвёл итоги первых десяти дней своей работы. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

Сортировка мусора Yarregion.ru

Компания, которая стала вывозить мусор в дворовых территорий с 1 января 2022 года, за последние несколько суток ежедневно отправляет на утилизацию около 46 тыс. кубометров отходов. За первые десять дней удалось вывезти 394 тыс. кубометров мусора.

В работах задействованы 427 единиц техники. Её количество было увеличено в связи образованием огромного числа мусорных завалов во дворах за время новогодних каникул. Компания намерена приобрести еще несколько десятков мусоровозов.

Оператор реагирует на обращения местных жителей. На этой неделе жительница одного из жилых домов на Парнасе сообщила об образовавшейся свалке на одной из мусорных площадок. При этом многочисленные жалобы не давали результатов. После того, как корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием по этой ситуации в НЭО, компания приняла адрес в работу и оперативно вывезла образовавшиеся отходы, о чем агентству сообщила жительница Парнаса.

Однако ситуация с мусором в Петербурге до сих пор остается острой. На портале правительства «Наш Санкт-Петербург» с 1 января 2022 года до сих пор не рассмотренными остаются 1440 жалоб. Только за четверг, 13 января, на сайте опубликовано порядка 130 новых жалоб от местных жителей.

В сети также много недовольных проводимой мусорной реформой. Пользователь Галина Б. считает, что «провалили полностью власти эту реформу, куда ни глянь во дворах помойки завалены, того и гляди антисанитария с крысами и прочей живностью начнется». Однако есть и положительно настроенные пользователи, считающие, что скопления мусора — всего лишь временные последствия новогодних праздников.

Отметим, из-за несвоевременного освобождения территорий от скопления отходов жители имеют право на перерасчет платы по тарифу. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.

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