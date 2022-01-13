Москва, 13 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В 2022 году в Южном военном округе будет закончено формирование двух новых дивизий, сообщает 13 января ТАСС со ссылкой на окружную пресс-службу.

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Уточняется. что в состав новых дивизий включат ещё по одному мотострелковому полку и танковому батальону. Такое усиление этих соединений дивизий повысит общую боеспособность Южного округа.

Напомним, в 2020 году в составе ЮВО была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, а в 2021 году округ сообщил о формировании 20-й мотострелковой дивизии. Первая входит в состав 58-й общевойсковой армии, а вторая — в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, Южный военный округ на сегодняшний день считается самым «боевым» в Вооруженных силах РФ. Его зона ответственности граничит как с Украиной, так и со странами Закавказья.