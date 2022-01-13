Минск, , 18:00 — REGNUM Президент США Джозеф Байден является «диктатором». Об этом 13 января сообщил государственный медиахолдинг Белоруссии «Белтелерадиокомпания».

Джозеф Байден Facebook.com/joebiden

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«Рекордная инфляция зафиксирована в США. Такого обесценивания американской валюты не было 40 лет. Причинами называют и влияние коронавируса, и сбои в цепочках поставок, и нехватку товаров, и самое важное — тупиковую стратегию локдаунов и ограничений. На этом фоне стремительно падает рейтинг диктатора Джо — сейчас ему доверяют чуть более 30% граждан. Разочарованы решениями Байдена даже однопартийцы», — сообщает в новостных выпусках гостелеканал «Беларусь-1».

Отметим, инфляция в США по итогам 2021 года составила около 7%, тогда как в Белоруссии — около 10% (по данным Белстата). Инфляция — это повышение потребительских цен (на товары и услуги), а обесценивание валюты называют девальвацией.

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Напомним, по распоряжению Александра Лукашенко в Белоруссии не вводились локдауны и другие ограничительные меры — наоборот, проводились субботники, парады и другие массовые мероприятия без соблюдения элементарных мер противодействия распространению коронавируса. Несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики обвинял Россию в «коронапсихозе» и критиковал официальную Москву за введение ограничительных мер, заверял, что от «коронавируса никто не умер и не умрёт» и обвинял умерших после инфицирования коронавирусом в пренебрежении своим здоровьем, затем советовал противодействовать пандемии употреблением разбавленного спирта, работой в поле с трактором, ходить в баню, играть в хоккей и тому подобное. Летом 2020 года Лукашенко признался, что переболел COVID-19 «на ногах».

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