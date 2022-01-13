13 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине 17 января, когда бывший украинский президент Петр Порошенко планирует вернуться в страну, ему будет избрана мера пресечения по делу о государственной измене.

Мирослава Романенко, , 19:44 — REGNUM На Украине рассчитывают, что 17 января, когда бывший украинский президент Петр Порошенко планирует вернуться в страну, ему будет избрана мера пресечения по делу о государственной измене. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«По информации СМИ, пятый президент Украины [Петр Порошенко] планирует вернуться на Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе на избрание меры пресечения», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Первый независимый» и «headlines Украина», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие с недоверием отнеслись к мысли о том, что Петру Порошенко изберут какую-либо серьезную меру пресечения.

«Максимум браслетик наденут», — смеется AG.

«Всё это галимая постановка! Максимум задержат на несколько дней, а там поруки, в крайнем случае залог, а скорее просто личное «обязательство»… Очередная киношка для лохов…» — также с недоверием оценил информацию MBS.

Бойцы СБУ President.gov.ua

«Шоу продолжается! Много уже посадили?» — с сарказмом поинтересовался Макс.

«Этот спектакль будет продолжаться вечно!» — отреагировал Ivan R.

«А кто сказал, что он вернется?» — усомнился Микола Ш.

«А на манеже одни и те же…» — написал Александр В.

«Звучит как шутка. Посмотрим-посмотрим. Как всегда… [Зеленский] сдаст назад, и очередное уголовное дело будет отложен на полочку», — считает lamba.

«Хотелось бы верить…» — пишет Елена.

«До его тела ещё добраться надо!!! Там Петиных [Порошенко] «поклонников» будет немало!!!» — отметил oleg999.

«В ГБР надеются, что он не вернётся. И в ОП (офисе президента Украины — М. Р.), и ГПУ (генеральной прокуратуре Украины — М. Р.) — тоже очень надеются. Они и с повесткой стали его догонять тогда и так, чтобы он смог уехать. И Порох заручился поддержкой Запада…» — добавил Глеб.

«Михо [Саакашвили] тоже в окружении поклонников границу прошел. Потом стало всё хуже», — напомнил Wise.

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«Началась предвыборная кампания у Зеленского», — отреагировал Татьяна Ц.

«Он дурак? Нет! Хрен он прилетит!» — пишет Андрей Б.

«Если Порошенко не продаёт свои активы, значит, у него все нормально», — отметила Валентина К.

«Он уже подготовился», — добавила Раиса Л.

«Ворон ворону глаз не выклюет. Старая поговорка», — подытожила Валентина С.

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