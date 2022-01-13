Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге через суд добиваются закрытия бетонного завода, который отравляет реку Каменку, сбрасывая в нее цементно-песчаную смесь и отравляя природную среду Приморского района и его жителей. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

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О том, что завод сливает отходы в реку, петербуржцы начали сообщать в 2021 году. В декабре прошлого года надзорные органы обнаружили шланг, выведенный из-под ограждения ООО «ПК «ПрофБетон», из которого в Каменку сливались массы серого цвета. Заметим, что ранее организация уже привлекалась за нарушения по шести статьям КоАП РФ на общую сумму в 1,4 млн рублей. Кроме того, был определён ущерб, который был причинен сбросом как Каменке, так и ее береговой линии — 12,6 млн рублей.

«Комитетом были возбуждены дела по ч. 1 ст. 8.2 и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ и начато административное расследование. Его итогом стало составление протокола и обращение в суд», — пояснил в ведомстве.

В случае, если в суде будет доказан незаконный сброс отходов, ООО «ПК «ПрофБетон», грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

Кроме того, в отношении ООО отдел полиции по Приморскому району, на основании материалов, направленных природоохранной прокуратурой, возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо лишение виновного должностного лица права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные или исправительные работы.

«В настоящее время в Кировском районном суде находятся исковые заявления природоохранного прокурора о запрете ООО «ПК «ПрофБетон» осуществлять несанкционированный сброс отходов, а также о возмещении вреда, причинного окружающей среде. Природоохранная прокуратура привлекла Комитет к участию в обоих судебных разбирательствах в качестве третьей стороны», — подытожили в ведомстве Смольного.