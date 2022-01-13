Москва, , 17:59 — REGNUM Российский препарат «Спутник V» демонстрирует куда большую эффективность против штамма коронавируса «Омикрон», нежели иностранные вакцины. Об этом 13 января сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Спутник V» (сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com

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«Даже тот факт, что российская вакцина лучше всего [действует] против «Омикрона», в западных СМИ пытаются не дать этой информации распространиться. Мы считаем это неэтичным. А правда в том, что «Спутник V» защищает от госпитализации и смертности от «Омикрона» лучше, чем все остальные вакцины», — сказал Дмитриев.

По его словам, на «Спутник V» оказывается масштабное давление со стороны глобальных фармакологических компаний. Российскую вакцину пытаются очернить, при этом правду об этом препарате не дают публиковать в западных СМИ.

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