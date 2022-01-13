Вашингтон, 13 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден лично призовет Демпартию объединить усилия и отстоять законопроект об избирательных правах, сообщает 13 января Reuters.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

Принятие законопроекта о голосовании является последним шансом для демократов противостоять избирательной реформе в республиканских штатах в преддверии выборов в Конгресс 8 ноября.

Речь идет о законе Freedom to Vote Act (FTVA — Акт о свободе голосования), который упрощает доступ к голосованию. В частности, законопроект позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Напомним, что борьба за реформы в системе голосования в США происходит на фоне подготовки партий к непростым промежуточным выборам 2022 года, в случае проигрыша на которых демократы потеряют большинство в Конгрессе и уже не смогут повлиять на изменения в федеральных законах о голосовании.