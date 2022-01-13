Рим, 13 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В зале заседаний парламента Италии в день выборов президента страны 24 января из-за коронавирусных ограничений смогут одномоментно присутствовать не более 200 депутатов и сенаторов, такое решение приняли руководители фракций в четверг, 13 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Представленные в парламенте партии должны будут сами решить, кто из их представителей будет находиться в зале заседаний в ходе дебатов.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.