София, , 17:48 — REGNUM В Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии проходят массовые мероприятия, посвященные Дню болгарского кино, который в 2022 году получил статус этнического праздника. Об этом 13 января сообщает БНР.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

В рамках праздничной программы по всей стране демонстрируются исключительно ленты производства болгарских кинематографистов. Вход в большинство залов осуществляется на бесплатной основе, а в некоторых кинотеатрах после просмотра фильмов устраиваются денежно-вещевые лотереи и конкурсы на знание истории кинематографа Болгарии.

День кино в Болгарии отмечается в честь первого болгарского художественного фильма, показ которого состоялся 13 января 1915 года в софийском «Столичном театре». Немая черно-белая комедия с актером Василом Гендовым в главной роли называлась «Галантный болгарин» и рассказывала о похождениях интеллигентного провинциала в большом городе.

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