Вашингтон, 13 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи оставили без ответа дипломатические предложения США и возобновили свои ракетные испытания, заявил 13 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

По его словам, ракетные пуски КНДР дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове.

Блинкен заявил, что США «четко заявили, что у них нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи, и ждали, готовы ли они к взаимодействию».

«К сожалению, на эти предложения не только не последовало ответа, но и в последние недели мы наблюдаем возобновление ракетных испытаний, что является крайне дестабилизирующим, опасным и противоречит целому ряду резолюций Совета Безопасности ООН», — пожаловался глава Госдепа США.