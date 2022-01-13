Киев, , 17:35 — REGNUM Украинские производители хлеба заявили о катастрофической ситуации, сложившейся в отрасли из-за роста цен на газ, сообщает 13 января издание Delo.ua.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всеукраинская ассоциация пекарей направила в адрес президента, премьера и других представителей власти письмо, в котором сообщается, что многие хлебопекарные предприятия на грани остановки.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки», — указано в письме

Напомним, правительство Украины 30 декабря приняло постановление, ограничивающее цены на газ, потребляемый производителями ряда товаров, в том числе хлебопекарнями. Однако поставщики газа не выполняют это постановление и не продают производителям газ по требуемой льготной цене.

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