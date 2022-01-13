Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Администрация Белого дома направит тысячу медицинских работников в переполненные из-за волны коронавируса больницы в шести штатах, сообщает 13 января Reuters.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Медсестер и другой персонал релоцируют в отделения неотложной помощи в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Огайо, Род-Айленде, Мичигане и Нью-Мексико.

Соответствующее заявление президент США Джо Байден планирует сделать 13 января, выступая перед журналистами вместе с министром обороны США Ллойдом Остином и администратором федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Во время выступления Байден представит новый план реагирования на пандемию коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Джо Байден заявил, что США находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что страна столкнулась с всплеском заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «Омикрон».