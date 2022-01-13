Ярославль, 13 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Ярославской области в предоставлении жилья нуждаются 2345 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования. Более половины из них — 1579 достигли совершеннолетия.

Правительство Ярославской области Дом для сирот

Ярославская область покупает для этих целей помещения на вторичном рынке и вкладывает бюджетные средства в долевое строительство домов. Кроме этого, совершеннолетним сиротам компенсируют часть затрат на съём квартир. Размер компенсации составляет от 6 до 10 тысяч рублей.

По информации департамента имущественных и земельных отношений за последние три года год регион обеспечил жильём 373 человека. Средний срок ожидания квартиры составляет более 5 лет. До конца 2022 года жильё планируют дать ещё 277 ярославским сиротам.