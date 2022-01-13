Москва, 13 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Россия смогла своевременно отреагировать на угрозу пандемии коронавируса благодаря партнеру из Китая. Об этом 13 января сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, у фонда есть геополитические партнеры по всему миру. И во многом благодаря сотрудничеству с ними фонд может грамотно инвестировать свои средства.

«Благодаря этим геополитическим партнерствам, мы в январе 2020 года, когда только развивался COVID-19, поняли, что это очень серьезная эпидемия, что это будет серьезный вызов человечеству. У нас был партнер из Китая, который физически присутствовал в Ухане — это ведущая генетическая компания в Китае, которая начала первое тестирование против коронавируса, и он нам дал важную информацию. Поэтому мы смогли понять, что это большой вызов. И мы стали реагировать на вызов, сфокусировавшись на тестах, препаратах и вакцинах», — сказал Дмитриев.