Хасавюрт, Дагестан, 13 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Дагестане 10 января произошел пожар в магазине по продаже бытовой техники. Владельцу торговой точки был нанесен материальный ущерб на сумму около 2 млн рублей. По горячим следам был задержан предполагаемый поджигатель. Им оказался бывший работник магазина, сообщили 13 января в пресс-службе МВД по региону.

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«Дождавшись глубокой ночи, злоумышленник, надев на лицо маску, повернул камеру наружного видеонаблюдения в сторону, открыл дверь имевшимся ключом, облил помещение бензином и скрылся», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как установлено в ходе проверки, магазин принадлежит 69-летней жительнице Хасавюртовского района. Подозреваемый ранее работал в нем. Он признался в совершении поджога, пояснив, что причиной стала обида за увольнение его знакомым, который в настоящее время арендует помещение.

Теперь задержанному придется отвечать за свою месть по закону. По делу собран материал для принятия процессуального решения.