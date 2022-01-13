Нарьян-Мар, 13 января 2022, 17:27 — REGNUM В Ненецком автономном округе пока не зарегистрировали случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения.
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Со ссылкой на главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар ведомство сообщило, что на сегодняшний день в регионе зарегистрирован один из штаммов вируса SARS-CoV-2 возбудителя COVID-19, именуемый как «Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 января, в Вологодской области был выявлен первый случай заражения штаммом «Омикрон».