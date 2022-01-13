Нарьян-Мар, , 17:27 — REGNUM В Ненецком автономном округе пока не зарегистрировали случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Со ссылкой на главного государственного санитарного врача по НАО Натальи Кирхар ведомство сообщило, что на сегодняшний день в регионе зарегистрирован один из штаммов вируса SARS-CoV-2 возбудителя COVID-19, именуемый как «Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2».

«Новая еженедельная партия анализов была отправлена на секвенирование в лабораторию Санкт-Петербурга. К концу недели мы получим результаты и будем иметь представление о том, зашёл ли «Омикрон» на территорию Ненецкого округа. Новый штамм уже активно распространяется по большим городам, таким как Москва и Санкт-Петербург, поэтому не исключено, что он может быть завезён и территорию нашего региона», — сказала Кирхар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 января, в Вологодской области был выявлен первый случай заражения штаммом «Омикрон».