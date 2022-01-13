Калькутта, Индия, 13 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Три человека погибли и более 20 получили травмы в результате железнодорожной аварии на востоке Индии, передаёт 13 января NDTV.

Ural-trans.sledcom.ru Сход с рельсов вагона

Уточняется, что пять вагонов следовавшего из города Гувахати в город Биканер пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Западная Бенгалия. Десятки человек оказались заблокированными в опрокинувшихся вагонах.

На место ЧП прибыли специалисты службы спасения. Семьям погибших власти пообещали выплатить по $6,7 тыс., пострадавшим — по $1,3 тыс. Причины трагедии пока не известны.