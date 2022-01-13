Москва, 13 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сумел выработать эффективную модель инвестиций. Об этом 13 января заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев выступая на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rdif.ru Кирилл Дмитриев

«Большим достижением РФПИ нам кажется то, что мы создали модель, которая позволяют эффективно инвестировать», — сказал Дмитриев.

По его словам, о том, что модель действительно эффективна говорит не только тот факт, что инвестиции РФПИ показывают высокую доходность, но и то, что компании, в которые были вложены средства, развиваются и создают новые рабочие места.

«Мы создали модель, где деньги инвестируются с мультипликативным эффектом. Успешная модель, модель, которая показывает инвестиции в рост и которая показала свою состоятельность на том, что мы вырастили большое количество значимых компаний», — отметил глава РФПИ.