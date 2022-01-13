Ярославль, 13 января, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Руководителя Ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Олега Виноградова могут исключить из партии. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Страница Олега Виноградова в Facebook Олег Виноградов

Глава ярославского отделения высказал мнение, что подобные действия предпринимает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Виноградов связывает свое исключение с участием в совместной пресс-конференции с руководителями реготделений партий КПРФ и «Справедливая Россия», а так же с личными претензиями со стороны главы партии.

«Господин Рыбаков устраняет конкурентов в Партии и сводит личные счеты со мной. Надеюсь Григорий Явлинский и члены бюро Партии «ЯБЛОКО» прекратят это безобразие, — заявил Олег Виноградов.

Олег Виноградов возглавил ярославское региональное отделение партии «Яблоко» в апреле 2017 года, в разное время Виноградов был заместителем губернатора Ярославской области и мэра Ярославля, избирался депутатом областной думы и муниципалитета.