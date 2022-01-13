Москва, , 17:22 — REGNUM В ближайшие сутки в Москве выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил 13 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снегопад Fanaru.com

По его словам, Москву накрыл тёплый атмосферный фронт, он открыл путь к вторжению атлантического воздуха с высоким температурным фоном.

«Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа — от 7 до 12 мм, что составляет 20−25% месячной нормы. Пик интенсивности придётся на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м», — рассказал Тишковец.

Он спрогнозировал налипание мокрого снега и гололёдные явления, а также снежную «кашу» и слякоть на дорогах.

Вечером 14 января в столицу начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. В результате температура воздуха вновь станет отрицательной и на дорогах образуется гололедица.