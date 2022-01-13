Москва, 13 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Есть вероятность, что Россия сможет преодолеть экономические потрясения, предсказанные миру МВФ, с меньшими потерями, чем другие развивающиеся страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

ChadoNihi Тупик

«Современный экономический миропорядок в тупике, хотя остается еще надежда на так называемую ESG-трансформацию (ведение бизнеса на принципах корпоративной, социальной и экологической ответственности — прим. ИА REGNUM), но она реализовывается не случайными людьми, а теми же развитыми странами. Поэтому сомнений в предвзятом понимании термина «социальная ответственность бизнеса» нет, — сказал Ордов. — Заявление главы МВФ — это печальная новость. Обычно люди подобного ранга знают больше, чем говорят. Рассчитывать на справедливость не приходится, но можно надеяться, что российская экономика сможет пройти этот кризис с меньшими потерями, чем другие страны с развивающейся экономикой».

При этом он уточнил, что стратегия «минимизации убытков», по всей видимости, начинает доминировать не только в управлении российскими госфинансами, но и в большинстве стран мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что мировая экономика вошла в 2022 год с проблемой дисбаланса между развитыми и развивающимися государствами.