Москва, 13 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Миротворческую операцию в Казахстане и вопросы обеспечения региональной безопасности обсудил Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции 13 января. Со стороны России в заседании принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

« В ходе заседания министры обороны государств — членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы », — сообщил секретариат ОДКБ.

Уточняется, что по итогам заседания главы оборонных ведомств подписали решение «об организации возвращения воинских контингентов государств-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миротворческая операция сил ОДКБ была проведена по просьбе президента Казахстана Токаева, обратившегося к ОДКБ за помощью после массовых беспорядков и погромов, охвативших страну из-за повышения цен на газ в 2 раза. Для проведения миротворческой миссии ОДКБ в республику были переброшены более двух тысяч военных и около 250 единиц техники.