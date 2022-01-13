Число поступающих в вузы США сократилось на миллион за время пандемии
Вашингтон, 13 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В США вновь упало число желающих поступить в колледжи, сообщает 13 января The Washington Post со ссылкой на отчет исследовательского центра National Student Clearinghouse Research Center.
Некоторые выражают беспокойство, что спад числа поступивших, зарегистрированный во время пандемии, станет устойчивой тенденцией.
Осенью 2021 года число поступивших студентов упало на 3,1% — примерно 465 300 студентов — по сравнению с 2020 годом. Аналогичный спад был замечен предыдущей осенью, с учетом которого с 2019 года число первокурсников снизилось на 6,6%.
Таким образом, за время пандемии от университетов в США отказались более миллиона студентов. Главной причиной тревоги экспертов является предположение, что уход студентов отражает изменение отношения к высшему образованию, а это ставит под угрозу траекторию экономического развития целого поколения.
Напомним, что ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, вновь переведут студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, решивших временно отказаться от занятий вживую из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и распространения штамма «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.