Вашингтон, 13 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В США вновь упало число желающих поступить в колледжи, сообщает 13 января The Washington Post со ссылкой на отчет исследовательского центра National Student Clearinghouse Research Center.

Рональд Рейган, позирующий для класса скульптуры, в Университете Южной Калифорнии, США. 1940

Некоторые выражают беспокойство, что спад числа поступивших, зарегистрированный во время пандемии, станет устойчивой тенденцией.

Осенью 2021 года число поступивших студентов упало на 3,1% — примерно 465 300 студентов — по сравнению с 2020 годом. Аналогичный спад был замечен предыдущей осенью, с учетом которого с 2019 года число первокурсников снизилось на 6,6%.

Таким образом, за время пандемии от университетов в США отказались более миллиона студентов. Главной причиной тревоги экспертов является предположение, что уход студентов отражает изменение отношения к высшему образованию, а это ставит под угрозу траекторию экономического развития целого поколения.

Напомним, что ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, вновь переведут студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, решивших временно отказаться от занятий вживую из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и распространения штамма «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.