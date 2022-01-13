Грозный, , 17:17 — REGNUM Потребителям газа в Чечне дали три месяца на оплату своих долгов и установку счетчиков. После 15 апреля в республике начнут применять меры к нарушителям вплоть до отключения от газоснабжения. Об этом сообщила 13 января пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Грозный».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«По окончании отопительного сезона, а именно 15 апреля, в регионе начнутся масштабные рейдовые мероприятия! Отключать от газораспределительной сети будут абонентов, у которых имеется задолженность, отсутствуют необходимые технические документы и потребляющие газ по нормативу (без счетчика)», — говорится в сообщении компании на официальной странице в Instagram.

В связи с запланированными рейдами по выявлению должников и нарушителей газовики призвали население не дожидаться крайних мер и начать исправлять ситуацию, в том числе оформить документы на потребление газа по закону.

В компании также объяснили предстоящие жесткие меры улучшением платежной дисциплины и заботой о безопасности граждан, которые порой подключаются к газовой сети кустарным способом.

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