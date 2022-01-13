Бухарест, , 17:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 13 января сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

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По данным Национального комитета координации антивирусных мер (CNCAV), с 26 января нынешнего года по всей стране начнут свою работу в общей сложности 216 соответствующих прививочных центров и пунктов. Для получения дозы вакцины ребенку будет необходимо предъявить письменное разрешение хотя бы одного из родителей (попечителей).

Какой именно препарат разрешен к использованию для вакцинации детей, не сообщается. Помимо прочего, чиновники не уточняют стоимость процедуры.

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