Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие новогодние праздники задержали более 125 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу РФ с Финляндией. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нелегальные мигранты, пойманные на границе РФ в Ленобласти Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Несмотря на то, что температура воздуха в первой декаде января опускалась до отметки минус 20 градусов и ниже, это не остановило нарушителей от попыток рискнуть нелегально перейти границу РФ и Евросоюза. Так, в Выборгском районе Ленобласти пограничники задержали четырех иностранцев, которые к тому момент уже получили обморожение. При себе задержанные имели теплые вещи, продукты питания, а также два мачете.

«Иностранные граждане доставлены в межрегиональную больницу Светогорска, где всем поставлен диагноз «Общее переохлаждение организма». После выписки из медицинского учреждения решением Выборгского городского суда иностранцы привлечены к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима в пограничной зоне) с назначением денежного штрафа и принудительным выдворением за пределы России», — отметили в ведомстве.

В православное Рождество, 7 января, в международном аэропорту «Пулково» была задержана иностранка, которая находилась в федеральном и всероссийском розыске по части 2 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

«Решением Московского районного суда Санкт-Петербурга в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — добавили в пресс-службе Погрануправления.

Всего за новогодние праздники в Петербурге и Ленобласти были задержаны более 125 человек — нарушителей законодательства РФ в пограничной сфере, которые преимущественно являются иностранными гражданами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники задержали в Ленобласти 13 иностранцев, пытавшихся попасть в ЕС