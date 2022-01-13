Красногорск, 13 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Подмосковье по эффективности проведения земельно-имущественных торгов были установлены рекорды по всем показателям. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продажа земли

Темпы роста выросли и по реализации областного имущества, и по стимулированию конкуренции. Сумма итоговых цен от аренды и продажи объектов на земельно-имущественных торгах превысила 5 млрд рублей.

Таким образом удалось поднять стоимость начальных значений на 220%. Благодаря этому сумма итоговых цен обошла показатель 2020 года более чем вдвое, сказано в сообщении.