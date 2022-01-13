Вашингтон, , 17:39 — REGNUM В регионе Новая Англия на северо-востоке США снижается число новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Это даёт надежду, что эпидемия в стране подошла к переломному моменту, передаёт 13 января The Washington Post.

Нью-Йорк, США (сс) Davide Gabino (aka Stròlic Furlàn)

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул также заявила о спаде количества новых случаев заражения в её штате, который является одним из главных эпицентров распространения штамма «Омикрон». Заболеваемость также снижается в Бостоне после тревожного пика. Согласно данным детской больницы Филадельфии, число заразившихся учителей с конца декабря упало с 25% до 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава Белого дома Джо Байден заявил, что США находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что страна столкнулась с всплеском заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «Омикрон».

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