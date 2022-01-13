Белгород, 13 января 2022, 17:23 — REGNUM Композицию «Калейдоскоп» и пингвина на ней обсуждают в Сети жители Белгорода. Дорогостоящий арт-объект оказался установлен с опозданием и без согласования, сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM.
Инсталляцию из нескольких плавающих элементов установили на реке Везёлка около Белгородского госуниверситета. Частицы должны светиться разными цветами, зимой на них «сидит» 3D-пингвин, а летом часть элементов планировалось засадить растениями. Стоимость арт-объекта — 5,4 млн рублей, что вызвало негативную критику многих жителей.
В мэрии 13 января рассказали, что заказчиком композиции выступило Белгорблагоустройство, победителем торгов стала «Дирекция пространственного развития «10», а открыть «Калейдоскоп» должны были к новогодним праздникам.
Белгорблагоустройство начало процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке.
Руководитель компании-подрядчика Анна Гамурак (бывший начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта региона, автор нескольких арт-объектов в Белгороде) пояснила телеграм-каналу «Белгород №1», что на исполнение контракта у неё было всего 12 дней.
«Сроки были поставлены нереальные, а компания не успела в срок, в том числе, из-за задержки заводом поставки материала. Мэрия на запрос о подключении объекта к сети до сих пор не отреагировала, не рассчиталась за контракт», — цитирует комментарий подрядчика «Белгород №1».