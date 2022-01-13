Белгород, , 17:23 — REGNUM Композицию «Калейдоскоп» и пингвина на ней обсуждают в Сети жители Белгорода. Дорогостоящий арт-объект оказался установлен с опозданием и без согласования, сообщает 13 января корреспондент ИА REGNUM.

Композиция «Калейдоскоп» Пресс-служба администрации Белгорода

Инсталляцию из нескольких плавающих элементов установили на реке Везёлка около Белгородского госуниверситета. Частицы должны светиться разными цветами, зимой на них «сидит» 3D-пингвин, а летом часть элементов планировалось засадить растениями. Стоимость арт-объекта — 5,4 млн рублей, что вызвало негативную критику многих жителей.

В мэрии 13 января рассказали, что заказчиком композиции выступило Белгорблагоустройство, победителем торгов стала «Дирекция пространственного развития «10», а открыть «Калейдоскоп» должны были к новогодним праздникам.

«По контракту работы необходимо было завершить до 15 декабря. Но 20 декабря заказчик получил уведомление о переносе сроков монтажа — до 31 декабря. Поставщик снова не выполнил гарантированные в письме работы. В соответствии с условиями контракта была начата претензионная работа. Поставщик приступил к монтажу в январе — спустя почти месяц после окончания срока контракта, но не известил об этом заказчика. Без согласования объект был размещён и подключен к сетям электроснабжения», — заявили в администрации.

Белгорблагоустройство начало процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке.

Руководитель компании-подрядчика Анна Гамурак (бывший начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта региона, автор нескольких арт-объектов в Белгороде) пояснила телеграм-каналу «Белгород №1», что на исполнение контракта у неё было всего 12 дней.

«Сроки были поставлены нереальные, а компания не успела в срок, в том числе, из-за задержки заводом поставки материала. Мэрия на запрос о подключении объекта к сети до сих пор не отреагировала, не рассчиталась за контракт», — цитирует комментарий подрядчика «Белгород №1».