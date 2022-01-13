Новосибирск, , 17:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области готовится к пятой волне коронавируса из-за распространения в России нового штамма «Омикрон». Об этом сообщил глава ведомства Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы все видите, что происходит в Америке, Европе и европейской части России. Плюс вчера прошло совещание под руководством президента. Все оценивают возможность молниеносного развития штамма «Омикрон», мы тоже к этому готовимся», — цитирует «Сиб.фм» Хальзова.

При этом министр уточнил, что на сегодняшний день в регионе не выявлено случаев заражения штаммом «Омикрон».