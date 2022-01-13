Москва, 13 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Для проведения реставрационных работ в Москве на Красной площади демонтировали памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

В 14:08 скульптурную группу подняли с постамента с помощью кран-балки и перенесли на реставрационно-монтажный стол, рассказали в музее. Работы по реставрации планируется завершить к ноябрю 2022 года.

«Сегодня произошло поистине историческое событие — самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен», — рассказал директор музея Алексей Левыкин.

Он рассказал, что теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника, а после начнут реставрацию.